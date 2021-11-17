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    • 17.11.2021 16:09
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    • 17.11.2021 16:39
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    SON DAKİKA DEPREM! Düzce'de korkutan deprem! 5 büyüklüğündeki deprem paniği kamerada! İstanbul'da da deprem hissedildi

    Düzce'de saat 15.40'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.

    5 büyüklüğündeki deprem paniği kamerada!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu.

    PANİK ANLARI...

    Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Düzce ve Bolu'da halk, panikle sokaklara döküldü. Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevinde bulunurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Düzce'de bazı evlerde sarsıntı ile eşyaların devrilerek, hasar gördüğü belirtildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar, devam etti.

    MUHTAR KOÇ: ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK

    Depremin merkez üssüne yakın Yayakbaşı köyünün muhtarı Hayrettin Koç, DHA muhabirine verdiği bilgide, "Depremi çok şiddetli olarak hissettik. Köyümüzde herhangi bir hasar, yıkım söz konusu değil. Çevre köylerden de olumsuz bir şey duymadık şu ana kadar" dedi.


    "OLUMSUZ DURUM BİLDİRİLMEDİ"
    Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlimizde 15.40 sıralarında meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Vatandaşlarımızı bir süre soğukkanlı ve tedbirli olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Düzce Çilimli'de 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları videoda



    Öte yandan depremin şiddetini hisseden vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların sarsıntı bittikten sonra bulundukları binalardan korkuyla dışarıya çıktığı anlar yer alıyor.

        İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depreme ilişkin ilk açıklamayı şu ifadelerle yaptı: "Düzce merkezli AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        İstanbul'umuzda da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

        Düzce Çilimli'de 5.0 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler geldi!

        Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." Düzce Valisi ise yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.
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