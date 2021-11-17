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    • 17.11.2021 16:23
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    • 17.11.2021 16:26
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    Deprem nasıl oluşur? Deprem güvenlik bilgileri nedir? Deprem sırasında yapılması gerekenler nelerdir?

    Tüm illerden vatandaşlar Deprem nasıl oluşur? Deprem güvenlik bilgileri nedir? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Düzce’de yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu ve İstanbul’da dahil olmak üzere çevre illerde hissedildi. Bu gelişme üzerine hayat üçgeni konusu yeniden gündeme geldi ve yapılması gerekenler merak edildi. Peki evde ya da arabadayken deprem sırasında yapılması gerekenler nelerdir? Her evde hazır halde bulunması gereken deprem çantasında neler yer almalıdır?

    takvim.com.tr
    Deprem nasıl oluşur?

    Deprem nasıl oluşur? Deprem güvenlik bilgileri nedir? Deprem sırasında yapılması gerekenler nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise Düzce'de yaşanan depremin büyüklüğü 5.3 ve son dakika yapılan açıklamalarda herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi. Unutulmaması gereken deprem gerçeği yeniden gündeme gelince vatandaşlar bu sırada dikkat edilmesi gereken kurallar, yaşam üçgeninin nasıl oluşturulacağı gibi bilgiler araştırma konusu oldu. İşte tüm bilgiler…

    DEPREM NASIL OLUŞUR?

    Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir yada kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır.

    DEPREM SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

    Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
    Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
    Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
    Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
    Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
    Balkona çıkılmamalıdır.
    Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
    Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
    Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

        Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
        Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
        Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
        Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
        Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
        Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
        Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

        DEPREM YARDIM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

        En az 72 saat yetebilecek miktarda su
        En az 72 saat yetebilecek bozulmayan yiyecekler (konserve, bisküvi vb.)
        İlk yardım çantası
        Çadır
        Battaniye
        Uyku tulumu
        Yedek pilleri ile beraber kullanışlı bir el feneri
        Telefonunuzun şarj aleti (taşınabilir ve kablolu)

        Mevsim şartlarına uygun giysiler (şapka, çorap, yağmurluk, kazak vb.)
        Bir miktar para
        Kullandığınız ilaçlar
        Battaniye
        Kalem ve kağıt
        Çok amaçlı çakı
        Çakmak
        Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu defter ya da dosya
        Islak mendil, tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için poşet gibi hijyen ürünleri ve dezenfektan ürünler
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