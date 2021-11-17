CHP’li Özgür Özel'den hadsiz sözler! 26 milyondan fazla vatandaşın oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 27 milyona yakın vatandaşın oyuyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için CHP, "diktatör" ve "tek adam" demeye devam ediyor. Son olarak TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a "diktatör" dedi.

"DİKTATÖRLE MÜZAKERE YAPMIYORUZ"

Özel, "Referandumsuz anayasa değişikliği için 400, referandumlu anayasa değişikliği için 360 milletvekili lazım. Biz yokuz. Tek adamlarla diktatörlerle oturup anayasa müzakeresi yapmıyoruz. Bizi denklemden düşün" ifadelerini kullandı.





CHP'Lİ ÖZKOÇ DA HEDEF ALMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Özel gibi, Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinden hükümeti hedef alarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demişti.

KILIÇDAROĞLU: SÖZDE CUMHURBAŞKANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 52,59 oyla seçilen Başkan Erdoğan için "Sözde Cumhurbaşkanı" açıklamasında bulunmuştu.