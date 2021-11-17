Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 17 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye kazananlar...

Büyük ikramiye hayaliyle yanıp tutuşanlar akşam saatlerinde Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Çarşamba ve Pazar günleri yani haftada iki kez olmak üzere noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları merak konusu oldu. Kuponlarını oynayarak bayilere gidip yatıranlar kendi numaralarına büyük ikramiyenin isabet etmesini istiyor ve çekilişi yakından takip ediyor. Peki MPİ 17 Kasım Şans Topu büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu?