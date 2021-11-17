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    • 17.11.2021 20:07
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    • 17.11.2021 20:07
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    Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 17 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye kazananlar...

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ 17 Kasım Şans Topu büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleştirilen Şans Topu için heyecan dolu geri sayım başladı. Büyük ikramye hayaliyle yanıp tutuşanlar bugünün kazanan numaralarının hangileri olduğunu merak ediyor. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? Hangi numara sahipleri sevinecek?

    takvim.com.tr
    Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 17 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye kazananlar...

    Büyük ikramiye hayaliyle yanıp tutuşanlar akşam saatlerinde Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Çarşamba ve Pazar günleri yani haftada iki kez olmak üzere noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları merak konusu oldu. Kuponlarını oynayarak bayilere gidip yatıranlar kendi numaralarına büyük ikramiyenin isabet etmesini istiyor ve çekilişi yakından takip ediyor. Peki MPİ 17 Kasım Şans Topu büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu?

    17 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşti.

    İşte şanslı numaralar:

    9, 21, 8, 2, 7, 14

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        SEN SEÇ

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

            NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

            Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

            Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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            Haberler Güncel Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 17 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye kazananlar...
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