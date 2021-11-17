Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 17 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye kazananlar...

Büyük ikramiye hayaliyle yanıp tutuşanlar akşam saatlerinde Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Çarşamba ve Pazar günleri yani haftada iki kez olmak üzere noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları merak konusu oldu. Kuponlarını oynayarak bayilere gidip yatıranlar kendi numaralarına büyük ikramiyenin isabet etmesini istiyor ve çekilişi yakından takip ediyor. Peki MPİ 17 Kasım Şans Topu büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu?
17 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşti.
İşte şanslı numaralar:
9, 21, 8, 2, 7, 14
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.