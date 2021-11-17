32. hafta çalışabilir raporu nasıl ve nereden alınır? 32. haftada çalışabilir raporu alınmazsa ne olur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hamile kadın çalışanların doğum izni için rapor almaları ve zamanında bunu ilgili mecralara bildirmesi gerekiyor. Bu konu gündemden düşmeyenler arasında yer alıyor ve 32. hafta çalışabilir raporu ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.
32. HAFTA ÇALIŞABİLİR RAPORU NASIL ALINIR?
Doğum izni ve hamilelik süreci ile ilgili kanun maddesi, anne adayları tarafından mutlaka incelenmelidir. Madde 74: Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.