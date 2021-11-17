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    • 17.11.2021 18:37
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    32. hafta çalışabilir raporu nasıl ve nereden alınır? 32. haftada çalışabilir raporu alınmazsa ne olur?

    Hamile çalışanlar gündemde yoğun bir şekilde 32. hafta çalışabilir raporu nasıl ve nereden alınır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Milyonlarca kadın çalışan yasal olarak analık hakkına sahip ve 32. hafta itirabiyle doğum iznine çıkma hakkını elde ediyor ve bunun için belli başlı yerlere başvurup rapor alınması ve işyerine sunulması gerekiyor. Peki 32. haftada çalışabilir raporu alınmazsa ne olur? Daha geç alınabilir mi? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    32. hafta çalışabilir raporu nasıl ve nereden alınır?

    32. hafta çalışabilir raporu nasıl ve nereden alınır? 32. haftada çalışabilir raporu alınmazsa ne olur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hamile kadın çalışanların doğum izni için rapor almaları ve zamanında bunu ilgili mecralara bildirmesi gerekiyor. Bu konu gündemden düşmeyenler arasında yer alıyor ve 32. hafta çalışabilir raporu ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.

    32. HAFTA ÇALIŞABİLİR RAPORU NASIL ALINIR?

    Doğum izni ve hamilelik süreci ile ilgili kanun maddesi, anne adayları tarafından mutlaka incelenmelidir. Madde 74: Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.

    Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

    Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

    Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

        İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra bir(1) yıla kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.Doğum sonrası nöbet tutmama süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılmıştır...

        Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için 6 aya kadar günde toplam üç saat süt izni verilir.(2. 6 ay için 1,5 saat/ gün) Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

        Ancak yasal hakkınız olan bu izni kullanabilmek için yapmanız gereken işlemler vardır. Bunlardan en önemlisi, hamileliğinizin 32. haftasında doktorunuzdan alacağınız rapor ile bağlı olduğunuz SSK hastane ya da polikliniğine başvurarak raporu onaylatmanız ve çalıştığınız kurumdaki personel bölümüne iletmenizdir. Daha sonrak işlemler ile ilgili olarak personel biriminizden bilgi alabilirsiniz.

        32.haftada çalışabilir raporu alınmazsa ne olur?

        Eğer rapor alınmazsa, 32. hafta dolduktan sonraki her gün rapor alınıncaya kadar kadın işçinin analık ödeneğinden düşülüyor. Yani rapor almakta gecikilen günler için analık ödeneği alınamıyor.
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