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    • 17.11.2021 16:50
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    99 depremi ne zaman oldu? 12 Kasım 1999 Düzce depremi kaç şiddetindeydi? Saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 99 depremi ne zaman oldu? 12 kasım 1999 Düzce depremi kaç şiddetindeydi? Sorularına yanıt arıyor. Bugün yaşanan Düzce depreminin ardından 22 yıl önce meydana gelen ve çok can kayıpları zararlara neden olan deprem akla geldi. O zamanları hatırlamayanlar neler yaşandığını merak etmeye başladı. Peki 22 yıl önceki Düzce depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? Bugün yaşanan ise 5.3 şiddetinde oldu ve alınan son dakika bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da zarar yok. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    99 depremi ne zaman oldu?

    99 depremi ne zaman oldu? 12 kasım 1999 Düzce depremi kaç şiddetindeydi? Saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Düzce'de bugün yaşanan 5.3 şiddetindeki deprem oldukça korku yarattı ve İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Akla 22 yıl önce yaşanan Düzce depremi geldi ve o zaman hangi şiddette ne zaman olduğu, ne kadar sürdüğü can kayıpları gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

    99 DEPREMİ NE ZAMAN OLDU, 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

    12 Kasım 1999 tarihindeki depremin merkez üssü Düzce olarak kayıtlara geçti. Deprem 22 yıl önce, 12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57'de hissedildi.

    7,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem 30 saniye sürdü.

    AFAD verilerine göre, depremde, 710 kişi yaşamını yitirdi, 2679 yaralandı, binlerce kişi evsiz kaldı.

    Merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin izlerini silen Düzce yeniden doğdu.

    Asrın felaketi" olarak tanımlanan ve 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden etkilenen Düzce, yaralarını sarmaya çalışırken bu kez 12 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Üç ayda iki büyük deprem yaşanan Düzce'de her iki afette toplam 980 kişi hayatını kaybetti, konutların yüzde 82'si, iş yerlerinin yüzde 87'si hasar gördü.

        Kentte, aradan geçen 21 yılda aynı acıların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. Birinci derece deprem bölgesi olan ve fay hattı üzerinde yer alan Düzce'de vatandaşlara deprem bilinci eğitimleri verildi.

        Yüksek kat kriterleri belirlenerek yeni yapılanmanın bu şartlara uygun olması için titiz çalışmalar yürütülen kent, teşvik yasasıyla birçok yatırım alarak ekonomik anlamda da gelişti.

        Deprem döneminde Bolu'ya bağlı bir ilçe olan Düzce, 9 Aralık 1999'da Bolu'dan 6 ilçeyle beraber ayrılarak il statüsüne kavuştu ve 170 bin olan nüfusunu aradan geçen 21 yılda 392 bine çıkardı.

        DEPREM NASIL OLUŞUR?

        Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir yada kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır.

        DEPREM SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

        Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
        Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
        Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
        Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
        Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
        Balkona çıkılmamalıdır.
        Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
        Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
        Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

        Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
        Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
        Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
        Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
        Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
        Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
        Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.
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        Haberler Güncel 99 depremi ne zaman oldu? 12 Kasım 1999 Düzce depremi kaç şiddetindeydi? Saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü?
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