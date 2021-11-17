99 depremi ne zaman oldu? 12 kasım 1999 Düzce depremi kaç şiddetindeydi? Saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Düzce'de bugün yaşanan 5.3 şiddetindeki deprem oldukça korku yarattı ve İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Akla 22 yıl önce yaşanan Düzce depremi geldi ve o zaman hangi şiddette ne zaman olduğu, ne kadar sürdüğü can kayıpları gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
99 DEPREMİ NE ZAMAN OLDU, 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?
12 Kasım 1999 tarihindeki depremin merkez üssü Düzce olarak kayıtlara geçti. Deprem 22 yıl önce, 12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57'de hissedildi.
7,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem 30 saniye sürdü.
AFAD verilerine göre, depremde, 710 kişi yaşamını yitirdi, 2679 yaralandı, binlerce kişi evsiz kaldı.
Merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin izlerini silen Düzce yeniden doğdu.
Asrın felaketi" olarak tanımlanan ve 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden etkilenen Düzce, yaralarını sarmaya çalışırken bu kez 12 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Üç ayda iki büyük deprem yaşanan Düzce'de her iki afette toplam 980 kişi hayatını kaybetti, konutların yüzde 82'si, iş yerlerinin yüzde 87'si hasar gördü.