Spotify çöktü mü, Spotify neden açılmıyor? 16 Kasım Spotify çevrimdışı, güvenlik duvarı hatası ne zaman düzelecek? Spotify şarkı çalmıyor...

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan müzik dinleme platformu Spotify uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar arama motorlarında, Spotify çöktü mü, Spotify neden açılmıyor? 16 Kasım Spotify çevrimdışı, güvenlik duvarı hatası ne zaman düzelecek? Sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar!
SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?
Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan müzik dinleme platformu Spotify uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Spotify Çevrimdışı hatası alan milyonlarca kullanıcı sorunun nedenine dair internet ve sosyal medyada araştırmalarına başladı.