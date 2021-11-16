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    • 16.11.2021 21:44
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    Spotify çöktü mü, Spotify neden açılmıyor? 16 Kasım Spotify çevrimdışı, güvenlik duvarı hatası ne zaman düzelecek? Spotify şarkı çalmıyor...

    Popüler müzik dinleme uygulamalarının başında yer alan Spotify'da erişim problemi yaşanıyor. Türkiye dahil birçok ülkede yaşanan Spotify sorununun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, Spotify çöktü mü, Spotify neden açılmıyor? 16 Kasım Spotify çevrimdışı, güvenlik duvarı hatası ne zaman düzelecek? Spotify şarkı çalmıyor hatası nasıl düzelir? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Spotify çöktü mü, Spotify neden açılmıyor? 16 Kasım Spotify çevrimdışı, güvenlik duvarı hatası ne zaman düzelecek? Spotify şarkı çalmıyor...

    Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan müzik dinleme platformu Spotify uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar arama motorlarında, Spotify çöktü mü, Spotify neden açılmıyor? 16 Kasım Spotify çevrimdışı, güvenlik duvarı hatası ne zaman düzelecek? Sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar!

    SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

    Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan müzik dinleme platformu Spotify uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Spotify Çevrimdışı hatası alan milyonlarca kullanıcı sorunun nedenine dair internet ve sosyal medyada araştırmalarına başladı.

    Tek bir hissesi milyonlarca dolara alıcı bulan Spotify çökme sonrası kullanıcılarını mağdur etti. İsveç merkezli müzik platformu olan Spotfiy, Türkiye dahil birçok ülkede yaşanan sonrası henüz bir açıklama yapmadı.

        Diğer yandan yine sosyal medya platformları arasından en çok tercih edilen Snapchat'te de erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar "Snapchat çöktü mü" sorusuna yanıt ararken firmadan resmi bir açıklama bekleniyor.
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        Haberler Güncel Spotify çöktü mü, Spotify neden açılmıyor? 16 Kasım Spotify çevrimdışı, güvenlik duvarı hatası ne zaman düzelecek? Spotify şarkı çalmıyor...
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