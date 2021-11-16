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    Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelecek? 16 Kasım Snapchat mesaj gönderilemedi hatası! Spotify çöktü mü, Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek?

    Snapchat ve Spotify hakkında aramalar hız kazandı. Dünyaca ünlü uygulama olan Snapchat ve müzik platformu Spotfy uygulamasında erişim problemleri yaşandığı kullanıcılar tarafından aktarılmaya başlandı. Vatandaşlar arama motorlarında, " Spanchat çöktü mü, Spotify çöktü mü? 16 Ekim Snapchat ne zaman düzelecek? Snapchat bağlantı hastası nasıl çözülür? Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelecek? Snapchat mesaj gönbderilemedi hatası! Spotify çöktü mü son dakika, Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek?

    Snapchat ve Spotify çöktü mü? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından Spotify ve snapchat uygulamasında bazı erişim problemleri yaşanmaya başladığı ifade ediliyor. Milyonlarca kişi arama motorlarında, Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelecek? Snapchat mesaj gönbderilemedi hatası! Spotify çöktü mü son dakika, Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek? Sorusuna yanıt arıyor. işte merak edilenler!

    SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

    Sosyal medya uygulaması Snapchat kullanıcıları uygulamaya giriş yapamadıklarını belirten paylaşımlar yapıyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar bağlantı hatası alıyor.

    SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

    Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan müzik dinleme platformu Spotify uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Spotify Çevrimdışı hatası alan milyonlarca kullanıcı sorunun nedenine dair internet ve sosyal medyada araştırmalarına başladı.

        Tek bir hissesi milyonlarca dolara alıcı bulan Spotify çökme sonrası kullanıcılarını mağdur etti. İsveç merkezli müzik platformu olan Spotfiy, Türkiye dahil birçok ülkede yaşanan sonrası henüz bir açıklama yapmadı.

        Diğer yandan yine sosyal medya platformları arasından en çok tercih edilen Snapchat'te de erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar "Snapchat çöktü mü" sorusuna yanıt ararken firmadan resmi bir açıklama bekleniyor.
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        Haberler Güncel Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelecek? 16 Kasım Snapchat mesaj gönderilemedi hatası! Spotify çöktü mü, Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek?
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