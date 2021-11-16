Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelecek? 16 Kasım Snapchat mesaj gönderilemedi hatası! Spotify çöktü mü, Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek?

Snapchat ve Spotify çöktü mü? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından Spotify ve snapchat uygulamasında bazı erişim problemleri yaşanmaya başladığı ifade ediliyor. Milyonlarca kişi arama motorlarında, Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelecek? Snapchat mesaj gönbderilemedi hatası! Spotify çöktü mü son dakika, Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek? Sorusuna yanıt arıyor. işte merak edilenler!