Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelecek? 16 Kasım Snapchat mesaj gönderilemedi hatası! Spotify çöktü mü, Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek?

Snapchat ve Spotify çöktü mü? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından Spotify ve snapchat uygulamasında bazı erişim problemleri yaşanmaya başladığı ifade ediliyor. Milyonlarca kişi arama motorlarında, Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelecek? Snapchat mesaj gönbderilemedi hatası! Spotify çöktü mü son dakika, Spotify çevrimdışı hatası ne zaman düzelecek? Sorusuna yanıt arıyor. işte merak edilenler!
SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medya uygulaması Snapchat kullanıcıları uygulamaya giriş yapamadıklarını belirten paylaşımlar yapıyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar bağlantı hatası alıyor.
SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?
Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan müzik dinleme platformu Spotify uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Spotify Çevrimdışı hatası alan milyonlarca kullanıcı sorunun nedenine dair internet ve sosyal medyada araştırmalarına başladı.