Mora Katliamı ve Anadolu'da Yunan Mezalimi Sempozyumu sona erdi: Yunanistan'a cevap niteliği taşıyor

EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde iki gün süren sempozyumun son oturumuna Prof. Dr. Hikmet Öksüz başkanlık yaptı.
"Milli Mücadele Döneminde Anadolu Rumları ve Siyasi Faaliyetleri", "İzmir İşgalinin Başlangıcı ve Sonu, Anadolu'da Yunan Mezaliminin İtalyan Tanıkları" gibi başlıklarda bildirilerin sunulduğu sempozyuma, 16 akademisyenin yanı sıra Dışişleri Bakanlığından yetkililer katıldı.
Sempozyumun sonuçlarını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Örenç, TTK'nın, Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı vesilesiyle dünyada düzenlediği etkinlikler silsilesine cevap olarak bu sempozyumu gerçekleştirdiğini söyledi.
Mora Yarımadası'nın tarihi ile ilgili bilgi veren Prof. Örenç, "Mora 1460'da Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildikten sonra Türkler tarafından vatan edinildi. İnsanlar buraya yerleşti. Asırlar boyunca Rumlarla yaşadılar. Burada bir medeniyet bir huzur adası oluşturuldu. Mora Yarımadası'nda yaşanan katliamların hamisi, yönlendireni ve destekleyeni özellikle İngiltere, Fransa ve Rusya olmak üzere Avrupalı devletlerdir." dedi.