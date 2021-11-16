Mora Katliamı ve Anadolu'da Yunan Mezalimi Sempozyumu sona erdi: Yunanistan'a cevap niteliği taşıyor

Tripoliçe'de yaklaşık 40 bin insanın bilinçli ve kasıtlı olarak bir kale içerisinde öldürüldüğünü anlatan Prof. Selvi, "1821de başlayan bu hareketin arkasında planlı şekilde Rusya, İngiltere ve Prusya'nın dini kaygıyla hareket ettiğini ve burada 1821'den itibaren bir haçlı ruhunun doğduğunu akademisyenler ifade ettiler." dedi.

Yunanistan'ın 1919-1922 arasında Batı Anadolu'da İzmir'den başlayarak doğuda Polatlı'ya kadar güneyde Aydın ve Denizli'ye, kuzeyde ise Mudanya, İzmit, Adapazarı'na kadar bilinçli ve kasıtlı olarak İngiltere ve Fransa'nın himayesinde, ABD'nin desteğiyle bir imha ve yok etme politikası uyguladığını anlatan Selvi, "Yaklaşık 1 milyon 400 bin insanın perişan olduğunu ve bunlardan 640 bin sivil vatandaşın Yunanlar tarafından katledildiğini ve 800 bin insanın iç Anadolu'nun farklı şehirlerine göç ettirildiğini arşiv belgeleri ışığında uluslararası belgeler ve tanıklıklar ışığında ortaya koyduk." diye konuştu.

Çalışmada,Türk arşivlerindeki belgelerin yanı sıra Rusya ve İngiltere arşivlerindeki belgelere de yer verdiklerini vurgulayan Selvi, şöyle konuştu:

"Hem Rus hem İngiliz hem de ABD arşivlerindeki belgeler Amerikan misyonerlerinin ifadeleriyle gerçekten akademik bir manada ve tarafsız bir şekilde ortaya konuldu, kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yönüyle değerli bir sempozyumdu. Yunanistan'ın bugün Türkiye'ye karşı takip etmiş olduğu siyaset, 1915 olayları içerisine devamlı Pontus ve Süryani soykırımı gibi hadiselerin yerleştirilmesine bir cevap niteliği taşıyordu adeta."