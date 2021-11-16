Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak'tan Sezai Karakoç sözleri: O bizim dünyanın mütefekkiriydi

Şair, yazar ve fikir adamı 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata veda etti.
Sezai Karakoç'un vefatı sonrası A Haber'e bağlanan Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, 'Diriliş Şairi'ni anlattı.
Albayrak, "Rahmetli Sezai Karakoç mütevazi, kendi dünyasında bir insandı. Sezai Karakoç çok yönlü bir insandı. O bizim dünyanın mütefekkiriydi. İnsanlar eserleriyle yaşarlar. İslamcı gençliğin yetişmesinin öncülerinden biriydi. O bakımdan büyük bir kayıptır. Üzüntümüz sonsuzdur." ifadelerini kullandı.
İşte Sadık Albayrak'ın o sözleri:
"Sezai Karakoç'u 60'lı yıllardan itibaren tanıyorum. Nasıl yaşadı, nasıl bir insandı? Bir gün yağmurlu bir günde büyük postaneden vilayete doğru çıkıyor. Yayınevlerinin bulunduğu yerden… Ayakkabısının tabanları yeterli olmadığı için pantolonu çamura bulanıyor. Uzaktan şöyle bir baktım, Sezai Karakoç, Bab-ı Ali yokuşunda gidiyor. 1969'larda 70'lerde Bab-ı Ali'de 'Sabah' çıkıyordu, onun üçüncü sayfasında 'Sütun' başlığı altında yazılar yazıyordu. Düşünce insanıydı. Her yazısı çıktığı zaman hararetle yazılarını okuyordum. Belki ikinci Necip Fazıl da denilebilir. Rahmetli Sezai Karakoç mütevazi, kendi dünyasında bir insandı. Sezai Karakoç çok yönlü bir insandı. O bizim dünyanın mütefekkiriydi. İnsanlar eserleriyle yaşarlar. İslamcı gençliğin yetişmesinin öncülerinden biriydi. O bakımdan büyük bir kayıptır. Üzüntümüz sonsuzdur."
SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?
Karakoç, I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşen tüccar Yasin Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak Diyarbakır Ergani'de 22 Ocak 1933'te dünyaya geldi.
Çocukluğu Ergani, Maden ve Piran'da (Dicle) geçen usta edebiyatçı, 1944'te Ergani'de ilkokulu bitirdi. Aynı yıl parasız yatılı kaydolduğu Maraş Ortaokulunu 1947'de bitiren şair, 1950'de Gaziantep Lisesinden mezun oldu. İlkokulda Battal Gazi kitaplarını, Ahmediye ve Muhammediyeleri okuyarak, dinleyerek büyüyen Karakoç, ortaokulda ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'in eserlerini okudu.