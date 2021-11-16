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    Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç kardeş mi, akraba mı? Abdurrahim Karakoç kimdir, neden öldü?

    Sezai Karakoç'un ölüm haberinin ardından Abdurrahim Karakoç Hakında araştırmalar yapılmaya başlandı. Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları eserlerinde işleyen Karakoç, 7 Nisan 1932’de dünyaya geldi. Karakoç, 7 Haziran 2012 tarihinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun bakımdayken öldü. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç kardeş mi, akraba mı? " Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç kardeş mi, akraba mı? Abdurrahim Karakoç kimdir, neden öldü?

    Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları eserlerinde işleyen Karakoç, 7 Nisan 1932'de dünyaya geldi. Karakoç, 7 Haziran 2012 tarihinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun bakımdayken öldü. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç kardeşi mi, akraba mı? " Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar!

    SEZAİ KARAKOÇ VE ABDURRAHİM KARAKOÇ KARDEŞ Mİ?

    Dört kuşak şair bir aile olan Karakoçlara Sezai Karakoç ile birlikte üç kardeş yakıştırması yapılan en büyük yanlışlardan biri. Türk halk şiirinin iki ünlü şairi olan Bahaettin Karakoç ile Abdürrahim Karakoç kardeş. Sezai Karakoç ile sadece gönül bağları bulunuyor.

    Abdurrahim Karakoç kimdir?

    Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları eserlerinde işleyen Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü köyünde dünyaya geldi.

    Karakoç'un annesi Fadime Hanım ile babası Ümmet Efendi çiftçilikle uğraşıyordu. İlkokuldan sonra öğrenimine bir süre devam edemeyen Karakoç, köyünde marangozluk ve çiftçilik yaptı.

        Dedesi, babası ve kardeşleri şair olan ve kendisi de henüz küçük yaşlarda şiirle tanışan Karakoç, bir açıklamasında şu bilgileri vermişti:

        "Ebedi kudretin tek sahibinden alınan emir üzerine, 7 Nisan 1932'de dünyaya gelmişim. Çocukluğum şöyle böyle geçti. Kıt imkanlara, kıtlık yıllarına rağmen hala o günleri özlerim. Birçok kimseye o yılları anlatsam, 'Özlenecek nesi var?' diyebilir ama ben hep çocukluk yıllarımı sevdim. Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladım. Zaten bizim oralarda her genç, şiir yazar. Bu tutku başka bir meşgalenin veya işin olmayışından kaynaklanıyor gibime geliyor. Ben de avareydim. Boşluğumu şiirle doldurmaya çalıştım. Benimle şiire başlayanlar yalnızlıktan, yardımsızlıktan dökülüp gitti."

        Şair Karakoç, 1958'de Elbistan Belediyesi'nde muhasebeci olarak çalışmaya başladı, 1981'de emekli olana kadar bu görevini sürdürdü.

        Usta şairin eserleri Fedai, Devlet, Töre, Bizim Ocak dergileriyle kendisinin çıkardığı Yeni Ufuk gazetesinin yanı sıra, Yeni Düşünce, Yeni Hafta ve Gündüz gazetelerinde okuyucuyla buluştu.

        Karakoç, çocukluğu ve memuriyet hayatı dolayısıyla köy hayatını yakından tanıma fırsatı yakaladı, Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları şiirlerinde ele aldı.

        Abdurrahim Karakoç'un eserleri

        Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, "Çobandan Mektuplar" ve "Düşünce Yazıları" gibi düz yazılarının yanı sıra şu şiir kitaplarına da imza attı:

        "Hasan'a Mektuplar", "El Kulakta", "Vur Emri", "Kan Yazısı", "Dosta Doğru", "Suları Islatamadım", "Beşinci Mevsim", "Akıl Karaya Vurdu", "Yasaklı Rüyalar", "Gökçekimi", "Gerdanlık", "Parmak İzi"
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        Sezai Karakoç Hakk’a yürüdü
        Haberler Güncel Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç kardeş mi, akraba mı? Abdurrahim Karakoç kimdir, neden öldü?
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