Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç kardeş mi, akraba mı? Abdurrahim Karakoç kimdir, neden öldü?

Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları eserlerinde işleyen Karakoç, 7 Nisan 1932'de dünyaya geldi. Karakoç, 7 Haziran 2012 tarihinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun bakımdayken öldü. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç kardeşi mi, akraba mı? " Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar!
SEZAİ KARAKOÇ VE ABDURRAHİM KARAKOÇ KARDEŞ Mİ?
Dört kuşak şair bir aile olan Karakoçlara Sezai Karakoç ile birlikte üç kardeş yakıştırması yapılan en büyük yanlışlardan biri. Türk halk şiirinin iki ünlü şairi olan Bahaettin Karakoç ile Abdürrahim Karakoç kardeş. Sezai Karakoç ile sadece gönül bağları bulunuyor.
Abdurrahim Karakoç kimdir?
Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları eserlerinde işleyen Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü köyünde dünyaya geldi.
Karakoç'un annesi Fadime Hanım ile babası Ümmet Efendi çiftçilikle uğraşıyordu. İlkokuldan sonra öğrenimine bir süre devam edemeyen Karakoç, köyünde marangozluk ve çiftçilik yaptı.