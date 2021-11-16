Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ender baskı

    CHP’li Başkan Ender Sevinç’in, taciz ettiği kadınların şikayetlerini baskıyla geri çektirdiği anlaşıldı. Mimar D.S., "Beni, 'Bana vefa borcun olarak seni istiyorum' diyerek taciz etti" diye ifade verdi. Sekreterler B. Ç. ve M. I.'nın, Başkan Sevinç'in baskısı sonucu şikayetlerinden vazgeçtikleri iddia edildi.

    Ender baskı

    Kırklareli'nin Kıyıköy Belediye Başkanı CHP'li Ender Sevinç'in taciz ettiği mağdurlar ve tanıklara, ifadelerini geri çekmeleri için baskı yaptığı ortaya çıktı. Şikayet üzerine belediyeye baskın düzenleyen jandarma, başkan ve kız kardeşini, mağdur kadınlardan birini, makam odasında ikna etmeye çalışırken yakaladı. Mağdur kadın ve bir tanık baskıyı doğruladı. Sevinç'in babası da bir mağdur ve bir tanığı, kendi avukatıyla ifade değiştirmeleri için karakola göndermek istedi. Jandarma, olayla ilgili tutanak tuttu. Ancak bir tanık ve mağdur bir kadın, şikayetinden vaz geçti. Ancak savcılık, mağdurlar şikayetini geri çekse de suç şikayete tabi olmadığı için 34 yıla kadar hapis istemiyle davayı açtı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
    Haberler Güncel Ender baskı
        SON DAKİKA