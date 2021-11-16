Ender baskı

Kırklareli'nin Kıyıköy Belediye Başkanı CHP'li Ender Sevinç'in taciz ettiği mağdurlar ve tanıklara, ifadelerini geri çekmeleri için baskı yaptığı ortaya çıktı. Şikayet üzerine belediyeye baskın düzenleyen jandarma, başkan ve kız kardeşini, mağdur kadınlardan birini, makam odasında ikna etmeye çalışırken yakaladı. Mağdur kadın ve bir tanık baskıyı doğruladı. Sevinç'in babası da bir mağdur ve bir tanığı, kendi avukatıyla ifade değiştirmeleri için karakola göndermek istedi. Jandarma, olayla ilgili tutanak tuttu. Ancak bir tanık ve mağdur bir kadın, şikayetinden vaz geçti. Ancak savcılık, mağdurlar şikayetini geri çekse de suç şikayete tabi olmadığı için 34 yıla kadar hapis istemiyle davayı açtı.