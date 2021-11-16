AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

BİRİSİ helalleşme deyince saygı duymak gerekir. Ama bunun altını nasıl dolduracaksınız. Helalleşmeden bahsedenler kendi partilerinde vatandaşımızı inciten üslup kullanıldığında buna karşı çıkmadılar.

ŞEHİT yakınına küfredildiğinde de geri durdular. Helalleşme dediğinizde bir karşı taraf vardır, ne değerlendirmede bulunacaktır. Darbelere destek vererek ülkeye yaşatılan acılarla nasıl helalleşecekler.

HELALLEŞME kültürümüzün en önemli kavramlarındandır. Nasıl tavır koyacaklar diye düşünürüz. Maalesef bu çeşitli dönemlerde söylenmesine rağmen gerçekleşmiyor.

ŞEHİT ailelerini inciten kendi arkadaşlarının açıklamaları oldu, nasıl helalleşecekler.

GÖRÜŞME FAYDALI OLDU

Ömer Çelik, Başkan Erdoğan ile SP Lideri Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesini anlattı: Cumhurbaşkanımız pozitif katkı sağlayacak şekilde çeşitli kesimlerle buluşuyor. İstişareler faydalıdır. Herkes bir anda görüşünü değiştirmez.