Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" açıklamalarına cevap verdi: Bu ülkeye yaşatılmış acılarla nasıl helalleşecekler..

    Nasıl helalleşeceksin!

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

    BİRİSİ helalleşme deyince saygı duymak gerekir. Ama bunun altını nasıl dolduracaksınız. Helalleşmeden bahsedenler kendi partilerinde vatandaşımızı inciten üslup kullanıldığında buna karşı çıkmadılar.

    ŞEHİT yakınına küfredildiğinde de geri durdular. Helalleşme dediğinizde bir karşı taraf vardır, ne değerlendirmede bulunacaktır. Darbelere destek vererek ülkeye yaşatılan acılarla nasıl helalleşecekler.

    HELALLEŞME kültürümüzün en önemli kavramlarındandır. Nasıl tavır koyacaklar diye düşünürüz. Maalesef bu çeşitli dönemlerde söylenmesine rağmen gerçekleşmiyor.

    ŞEHİT ailelerini inciten kendi arkadaşlarının açıklamaları oldu, nasıl helalleşecekler.

    GÖRÜŞME FAYDALI OLDU
    Ömer     Çelik, Başkan Erdoğan ile SP Lideri Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesini anlattı: Cumhurbaşkanımız pozitif katkı sağlayacak şekilde çeşitli kesimlerle buluşuyor. İstişareler faydalıdır. Herkes bir anda görüşünü değiştirmez.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    20 milyona yeni maaş
    Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
        SON DAKİKA