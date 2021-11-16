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    AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bir gazetede yapılan habere tepki gösterdi

    AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bir gazetede “Van’da Arvas Saltanatı” başlığı ile yapılan habere tepki gösterdi. Arvas, ilde kamu kurumlarında görev yapan Arvas soyadlı kişilerin görevlerine puanla atanmış olmalarına rağmen sanki siyaset marifeti ile atandığı algısı yaratılarak şahsının, ailesinin ve AK Parti’nin hedef gösterildiğini ve itibar suikastlığı yapılmaya çalışıldığını söyledi.

    Hakkıyla görevdeler

    AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bir gazetede "Van'da Arvas Saltanatı" başlığı ile yapılan habere tepki gösterdi. Arvas, ilde kamu kurumlarında görev yapan Arvas soyadlı kişilerin görevlerine puanla atanmış olmalarına rağmen sanki siyaset marifeti ile atandığı algısı yaratılarak şahsının, ailesinin ve AK Parti'nin hedef gösterildiğini ve itibar suikastlığı yapılmaya çalışıldığını söyledi. Arvas, görevdeki kişilerin tek tek hangi kuruma ne zaman girdiklerini, ne zaman müdür olduklarını tek tek açıkladı. Hiçbirinin de siyaset marifetiyle atanmadığını belgeledi.

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    Haberler Güncel AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bir gazetede yapılan habere tepki gösterdi
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