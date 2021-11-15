Rusya’dan son dakika S-400 hamlesi! Türkiye’de üretilecek

Rusya'dan dikkat çeken S-400 açıklaması geldi. Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin bazı parçalarının Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladıkları belirtti.
Miheyev, Dubai Airshow Havacılık Fuarında yaptığı açıklamada, "Türkiye ile S-400'lerle ilgili teknoloji (transferi) konusunda işbirliğine başladık. Bazı parçaları (ve üretimini) yerelleştiriyoruz, bu konuda çalışmalara başladık" dedi.
Ankara ile yapılan mevcut anlaşmalarının, S-400 tedarikinin yanında, sistemin parçalarının bir kısmının Türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsatan Rosoboronexport Genel Direktörü, Türkiye'de üretilecek parçaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir detay vermedi.