Rusya’dan son dakika S-400 hamlesi! Türkiye’de üretilecek

Ekim 2015: ABD - Almanya, Türkiye'deki füze savunma sistemlerini çekti.

Kasım 2015: Türkiye, hava sahasını ihlal eden Rus uçağını düşürdüğünde; ABD, NATO ve Avrupalı ülkeler Türkiye'nin yanında yer almadı. Almanya, Suriye'de Rusya ile yaşanacak gerileme NATO'nun dahil olmayacağını açıkladı.

2016: Batı'dan savunma sistemleri, Suriye krizi, YPG ve DEAŞ konularında destek alamayan Türkiye, Rusya ile masaya oturdu. Ankara, Rusya'nın S-400 teklifini değerlendirmeye başladı.

Temmuz 2016: FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'ye en büyük desteği Rusya verdi. ABD ve Batı, Türkiye'yi bir kez daha yalnız bıraktı.

Nisan 2017: Türkiye, S-400 anlaşmasını imzaladı. Ardından ABD, her konuda Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalıştı.



Haziran 2019: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede S-400 alımında suçlunun kendisinden önceki Beyaz Saray yönetiminde olduğunu söyledi.