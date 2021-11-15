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    • 15.11.2021 16:31
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    Rusya'dan son dakika S-400 hamlesi! Türkiye'de üretilecek

    Türkiye milli güvenlik doğrusunda hava savunma sistemleri ile envanterini güçlendirmeye devam ediyor. Amerika'nın baskına rağmen S-400 konusunda Rusya ile anlaşan ve yeni teknoloji silahlarla güçlenen Türkiye, Amerika'yı rahatsız ediyor. Rusya'dan ise son dakika bir açıklama geldi. Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, yaptığı son dakika açıklamasında; S-400 hava savunma sisteminin bazı parçalarının Türkiye'de üretileceğini belirtti.

    Rusya’dan son dakika S-400 hamlesi! Türkiye’de üretilecek

    Rusya'dan dikkat çeken S-400 açıklaması geldi. Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin bazı parçalarının Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladıkları belirtti.

    Miheyev, Dubai Airshow Havacılık Fuarında yaptığı açıklamada, "Türkiye ile S-400'lerle ilgili teknoloji (transferi) konusunda işbirliğine başladık. Bazı parçaları (ve üretimini) yerelleştiriyoruz, bu konuda çalışmalara başladık" dedi.

    Ankara ile yapılan mevcut anlaşmalarının, S-400 tedarikinin yanında, sistemin parçalarının bir kısmının Türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsatan Rosoboronexport Genel Direktörü, Türkiye'de üretilecek parçaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir detay vermedi.

        Türkiye, şimdiye dek Rusya'dan 4 S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor. Rosoboronexport yetkilileri, 2019'un ekim ayındaki hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini açıklamıştı.

        İŞTE S-400'LERE GİDEN SÜREÇ
        Türkıye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine karşı çıkan ABD ve Batı, Ankara'yı birçok konuda yalnız bıraktı:
        2014 - 2015: ABD, Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'yi açıkça desteklemeye başladı.
        Ağustos 2015: ABD, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ortak operasyon tekliflerini görmezden geldi.
        2015: ABD, Türkiye'nin Patriot sistemini satın alma talebini reddetti.

        Ekim 2015: ABD - Almanya, Türkiye'deki füze savunma sistemlerini çekti.
        Kasım 2015: Türkiye, hava sahasını ihlal eden Rus uçağını düşürdüğünde; ABD, NATO ve Avrupalı ülkeler Türkiye'nin yanında yer almadı. Almanya, Suriye'de Rusya ile yaşanacak gerileme NATO'nun dahil olmayacağını açıkladı.

        2016: Batı'dan savunma sistemleri, Suriye krizi, YPG ve DEAŞ konularında destek alamayan Türkiye, Rusya ile masaya oturdu. Ankara, Rusya'nın S-400 teklifini değerlendirmeye başladı.

        Temmuz 2016: FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'ye en büyük desteği Rusya verdi. ABD ve Batı, Türkiye'yi bir kez daha yalnız bıraktı.
        Nisan 2017: Türkiye, S-400 anlaşmasını imzaladı. Ardından ABD, her konuda Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalıştı.

        Haziran 2019: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede S-400 alımında suçlunun kendisinden önceki Beyaz Saray yönetiminde olduğunu söyledi.
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        Rusya’dan son dakika S-400 hamlesi! Türkiye’de üretilecek
        Haberler Güncel Rusya'dan son dakika S-400 hamlesi! Türkiye'de üretilecek
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