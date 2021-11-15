On Numara sonuçları belli oldu! 15 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Büyük ikramiye miktarı ne kadar?

Akşam saatlerinde On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Pazartesi ve Cuma günleri noter huzurunda ve canlı yayın ile gerçekleştirilen şans oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Oynadığı kuponlarını bayilere giderek yatıran vatandaşlar büyük ikramiye hayaliyle yanıp tutuşuyor. Peki 15 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? bugünün büyük ikramiye miktarı ne kadar, açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilir, kuponunuzu sorgulayabilirsiniz.
15 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi saat 20:00'da başladı ve sonuçlar belli oldu.
İşte kazandıran numaralar:
12, 63, 56, 57, 38, 73, 54, 17, 36, 68, 47
75, 5, 10, 27, 6, 35, 28, 55, 46, 79, 45
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.