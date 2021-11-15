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    • Güncel
    • 15.11.2021 20:09
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    • 15.11.2021 20:09
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    On Numara sonuçları belli oldu! 15 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Büyük ikramiye miktarı ne kadar?

    On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! 15 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? Büyük ikramiye miktarı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni haftanın ilk gününde Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekiliş sonuçlarının ne olduğu merak edildi. Büyük ikramiyeyi kazandıran numaraların hangileri olduğu kuponlarını yatıranlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte talihli numaralar...

    takvim.com.tr
    On Numara sonuçları belli oldu!

    Akşam saatlerinde On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Pazartesi ve Cuma günleri noter huzurunda ve canlı yayın ile gerçekleştirilen şans oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Oynadığı kuponlarını bayilere giderek yatıran vatandaşlar büyük ikramiye hayaliyle yanıp tutuşuyor. Peki 15 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? bugünün büyük ikramiye miktarı ne kadar, açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilir, kuponunuzu sorgulayabilirsiniz.

    15 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    On Numara çekilişi saat 20:00'da başladı ve sonuçlar belli oldu.

    İşte kazandıran numaralar:

    12, 63, 56, 57, 38, 73, 54, 17, 36, 68, 47

    75, 5, 10, 27, 6, 35, 28, 55, 46, 79, 45

    MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!

    ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

    ON NUMARA NASIL OYNANIR?

    Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

    ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

    On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel On Numara sonuçları belli oldu! 15 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Büyük ikramiye miktarı ne kadar?
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