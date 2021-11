On Numara sonuçları belli oldu! 15 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Büyük ikramiye miktarı ne kadar?

Akşam saatlerinde On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Pazartesi ve Cuma günleri noter huzurunda ve canlı yayın ile gerçekleştirilen şans oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Oynadığı kuponlarını bayilere giderek yatıran vatandaşlar büyük ikramiye hayaliyle yanıp tutuşuyor. Peki 15 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? bugünün büyük ikramiye miktarı ne kadar, açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilir, kuponunuzu sorgulayabilirsiniz.