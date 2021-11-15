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    • Güncel
    • 15.11.2021 19:27
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    • 15.11.2021 19:27
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    PKK'nın şehir yapılanmasına ağır darbe! Diyarbakır merkezli 4 ilde operasyon: Tutuklamalar var

    Son dakika haberine göre Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Söz konusu operasyonda, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

    PKK’nın şehir yapılanmasına darbe! HDP’liler de var

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Kasım 2021'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

    Adliyeye sevk edilen, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilerden 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.

    Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

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    Haberler Güncel PKK'nın şehir yapılanmasına ağır darbe! Diyarbakır merkezli 4 ilde operasyon: Tutuklamalar var
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