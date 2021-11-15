Noter sistem arızası son dakika! 15 Kasım noter sistemi çöktü mü, noter sistem arızası ne zaman düzelecek?

15 Kasım noter sistemi çöktü mü, noter sistem arızası ne zaman düzelecek? Sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde tasdik ve alım satım işlemlerinin duraksamasına neden oldu. İşte konu hakkında tüm detaylar!
NOTER SİSTEM ARIZASI NE ZAMAN DÜZELECEK?
Noter Sistem Arızası, Türkiye genelinde tasdik ve alım satım işlemlerinin duraksamasına neden oldu. Sistem arızası dolayısıyla hizmet veremeyen noterler, yetkili mercilerden gelecek olan resmi açıklamaya odaklandı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),