Noter sistem arızası son dakika! 15 Kasım noter sistemi çöktü mü, noter sistem arızası ne zaman düzelecek?

NOTER SİSTEM ARIZASI NE ZAMAN DÜZELECEK?

Noter Sistem Arızası, Türkiye genelinde tasdik ve alım satım işlemlerinin duraksamasına neden oldu. Sistem arızası dolayısıyla hizmet veremeyen noterler, yetkili mercilerden gelecek olan resmi açıklamaya odaklandı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.