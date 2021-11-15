Elmalı Davası'nda son dakika! Elmalı Davası kararı - sonucu nedir? Elmalı Davası mahkeme kararı ne oldu? Karar gerekçesi...

Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu Elmalı Davası'nda bugün karar çıktı. Son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar Elmalı Davası hakkında araştırmalara başladı. Peki, Elmalı Davası kararı sonucu nedir? Elmalı Davası'nda son durum ne? İşte son gelişmeler!
ELMALI DAVASI SON DAKİKA! 3 SANIK HAKKINDA KARAR ÇIKTI!
Antalya'da iki çocuğa istismarda bulunulduğuna ilişkin Elmalı davasında 3 sanık için beraat kararı verildi.
Geçen yıl 6 ve 9 yaşındaki iki kardeşin, anne ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Haklarında "çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar ve eziyet" suçlamalarından dava açıldı.
Dosyada üvey dayı da "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla sanık olarak yer aldı.
Soruşturma sürecinde koruma altına alınan iki çocuk istismarı anlatmış, bunu da deftere yaptıkları çizimlerle aktarmaya çalışmıştı.