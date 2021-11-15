Elmalı Davası'nda son dakika! Elmalı Davası kararı - sonucu nedir? Elmalı Davası mahkeme kararı ne oldu? Karar gerekçesi...

ELMALI DAVASI SON DAKİKA! 3 SANIK HAKKINDA KARAR ÇIKTI!

Antalya'da iki çocuğa istismarda bulunulduğuna ilişkin Elmalı davasında 3 sanık için beraat kararı verildi.



Geçen yıl 6 ve 9 yaşındaki iki kardeşin, anne ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Haklarında "çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar ve eziyet" suçlamalarından dava açıldı.