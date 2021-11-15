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    • 15.11.2021 13:52
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    • 15.11.2021 13:52
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    Elmalı Davası'nda son dakika! Elmalı Davası kararı - sonucu nedir? Elmalı Davası mahkeme kararı ne oldu? Karar gerekçesi...

    Geçtiğimiz haftalarda Tüm Türkiye günlerce Elmalı Davası'nı konuşmuştu. Kamuoyunda Elmalı Davası olarak bilinen çocuğa cinsel istismar davasında anne, üvey baba ve dayı hakkında bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Yargılanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Merve A. ile Rahmi A. ve suça sürüklenen S.C.G. (15), babaanne G.S. ve taraf avukatları ile Türkiye’nin birçok ilinden avukat hazır bulundu. 3 sanık hakkında karar verildi. Peki, Elmalı Davası kararı sonucu nedir? Elmalı Davası'nda son durum ne? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Elmalı Davası’nda son dakika! Elmalı Davası kararı - sonucu nedir? Elmalı Davası mahkeme kararı ne oldu? İşte flaş gelişmeler...

    Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu Elmalı Davası'nda bugün karar çıktı. Son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar Elmalı Davası hakkında araştırmalara başladı. Peki, Elmalı Davası kararı sonucu nedir? Elmalı Davası'nda son durum ne? İşte son gelişmeler!

    ELMALI DAVASI SON DAKİKA! 3 SANIK HAKKINDA KARAR ÇIKTI!

    Antalya'da iki çocuğa istismarda bulunulduğuna ilişkin Elmalı davasında 3 sanık için beraat kararı verildi.

    Geçen yıl 6 ve 9 yaşındaki iki kardeşin, anne ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Haklarında "çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar ve eziyet" suçlamalarından dava açıldı.

    Dosyada üvey dayı da "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla sanık olarak yer aldı.

    Soruşturma sürecinde koruma altına alınan iki çocuk istismarı anlatmış, bunu da deftere yaptıkları çizimlerle aktarmaya çalışmıştı.

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        Haberler Güncel Elmalı Davası'nda son dakika! Elmalı Davası kararı - sonucu nedir? Elmalı Davası mahkeme kararı ne oldu? Karar gerekçesi...
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