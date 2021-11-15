AÖF güz dönemi vize sınavları online mı yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi uygulanacak? 2021 - 2022 ATA AÖF sınav tarihleri!

Öğrenciler AÖF vize sınavlarına dair detayları araştırmaya başladı. Kasım ayında yapılacak sınavların online mı yüz yüze mi olacağı büyük bir merak konusu oldu. Bildindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2021-2022 Eğitim yılının Güz Dönemi sınav tarihleri belirlenmişti. Peki, AÖF vize sınavları online mı olacak? AÖF sınavları yüz yüze mi yapılacak? Sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte tüm merak edilen detaylar...
2021 - 2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:
2021 - 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları: 27-28 Kasım 2021
2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.