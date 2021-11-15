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    AÖF güz dönemi vize sınavları online mı yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi uygulanacak? 2021 - 2022 ATA AÖF sınav tarihleri!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları için geri sayım sürüyor. Binlerce öğrenci AÖF sınavlarının online mı yüz yüze mi olacağı konusunda araştırmalar yapıyor. 27- 28 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan AÖF güz dönemi vize sınavlarına ilişkin son dakika açıklamalar sıklıkla takip edilmeye başlandı. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek. Peki, AÖF vize sınavları online mı olacak? AÖF sınavları yüz yüze mi yapılacak? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte sınava dair tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AÖF güz dönemi vize sınavları online mı yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi uygulanacak?

    Öğrenciler AÖF vize sınavlarına dair detayları araştırmaya başladı. Kasım ayında yapılacak sınavların online mı yüz yüze mi olacağı büyük bir merak konusu oldu. Bildindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2021-2022 Eğitim yılının Güz Dönemi sınav tarihleri belirlenmişti. Peki, AÖF vize sınavları online mı olacak? AÖF sınavları yüz yüze mi yapılacak? Sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte tüm merak edilen detaylar...

    2021 - 2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

    2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:

    2021 - 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları: 27-28 Kasım 2021

    2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

        2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

        2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

        AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek
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        Haberler Güncel AÖF güz dönemi vize sınavları online mı yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi uygulanacak? 2021 - 2022 ATA AÖF sınav tarihleri!
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