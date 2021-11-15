AÖF güz dönemi vize sınavları online mı yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi uygulanacak? 2021 - 2022 ATA AÖF sınav tarihleri!

Öğrenciler AÖF vize sınavlarına dair detayları araştırmaya başladı. Kasım ayında yapılacak sınavların online mı yüz yüze mi olacağı büyük bir merak konusu oldu. Bildindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2021-2022 Eğitim yılının Güz Dönemi sınav tarihleri belirlenmişti. Peki, AÖF vize sınavları online mı olacak? AÖF sınavları yüz yüze mi yapılacak? Sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte tüm merak edilen detaylar...