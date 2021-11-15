İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken hazırlık! Kapalıçarşı'ya özel önlem

ALTIN VE DÖVİZ DEPOSU

AFAD'ın, İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükteki olası bir depremde tarihi eserlerin nasıl korunacağı ile ilgili önemli bir çalışma başlattığına da işaret eden Nurlu, Ayasofya, Topkapı, Sultanahmet Cami gibi eserlerin, Yapı Sağlığı İzleme Projesi kapsamında anlık olarak takip edildiğini söyledi.

Nurlu, Kapalıçarşı ile ilgili başlatılan yeni projeye ilişkin de bilgi verirken, "11 kapılı tarihi çarşıyı günde yaklaşık 100-150 bin kişi ziyaret ediyor. Bir deprem anında kim hangi kapıdan nasıl çıkacak; kim nereye yönelecek, nasıl hareket edecek? Bütün bunları çalışıyoruz. Kapalıçarşı'nın içinde muazzam bir altın ve döviz deposu var. Depremlerde yağmacılık her zaman önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla o deponun bir deprem anında korunması gerekiyor. Bunu sağlamak için çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki sene proje bitecek" ifadelerini kullandı.