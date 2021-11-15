Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak! MHP'den KKTC mesajı: "Enosis hayalleri suya düştü..."





Kılavuz, güvenlik korucularının sorunlarına da değindi.

Güvenlik korucularının, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve refahı için her şart ve koşulda fedakarca görev yaptıklarını aktaran Kılavuz, bulundukları yerde aldıkları tehdide rağmen hayatlarını devletin ilelebet var olmasına adayan şanlı bir vazifenin bayraktarları olduklarını söyledi.

Böylesine önemli bir görevi icra eden güvenlik korucularının ortak taleplerinin, maaşlarının iyileştirilmesi yönünde olduğunu dile getiren Kılavuz, şunları kaydetti:

"Güvenlik korucularımızın ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayıp, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmeleri için refah düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışma yapılması elzemdir. Günlük yurt içi görev harcırahlarının düzenlenmesi, emekli olduklarında toplu emekli ikramiyesi almalarının sağlanması, emekli olanların yerine birinci dereceden yakınlarının istihdam edilmesi de hayati öneme sahiptir. Kahraman güvenlik korucularımız bütün bunlara ek olarak; sosyal güvencelerinin yeniden ele alınmasını, özlük haklarının, çalışma koşullarının ve görev tanımlarının düzenlenmesini, statülerinin netleştirilmesini beklemektedir. Bu sebeplerden dolayı korucu kanununun çıkarılması korucularımızın yaşadıkları birçok sorunun çözümüne de olumlu katkılar sunacaktır."

"KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇIKACAK YÜZÜ VAR MI?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır" sözüne yönelik değerlendirmesi sorulan Kılavuz, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, milletimizin huzuruna çıkacak bir yüzü var mıdır acaba? Sayın Kılıçdaroğlu, yoldaşlığını yaptığı YPG'lilerin yanına gitsin yahut da HDP'nin yoldaşları olan PKK'lılarla yol alsın. Bizim tavsiyemiz odur." diye konuştu.