Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    15 Temmuz gazileri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür tepkisinde bulundu

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırının çıkışında 15 Temmuz gazileriyle konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tepkilere maruz kaldı.

    Kılıçdaroğlu’na küfür tepkisi

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırının çıkışında 15 Temmuz gazileriyle konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tepkilere maruz kaldı. Gaziler, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmadığını belirterek tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere ve yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mutfakta şovun bedeli 170 bin TL! İBB’nin parasıyla reklam...
    Haberler Güncel 15 Temmuz gazileri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür tepkisinde bulundu
        SON DAKİKA