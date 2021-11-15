15 Temmuz gazileri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür tepkisinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırının çıkışında 15 Temmuz gazileriyle konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tepkilere maruz kaldı. Gaziler, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmadığını belirterek tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere ve yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez" dedi.