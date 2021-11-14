Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde 27 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor.
Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) bölgede devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
163 MAĞARAYA GİRİLDİ, 27 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında bölgedeki 163 mağaraya giren komandolar, sadece ekim ayında 27 teröristi etkisiz hale getirdi.
Bir ay içinde teröristler tarafından kullanılan 16 güdümlü füze sistemi, büyük çaplı 3 havan, 15 roketatar, 7 uçaksavar, 16 keskin nişancı silahı, 81 piyade tüfeği, haberleşme sistemleri, ağır silahlara ait 7 bin 300, hafif silahlara ait 15 bin civarında mühimmat, 16 ton gıda malzemesi, 9 ton akaryakıt ve 40'ın üzerinde el yapımı patlayıcı (EYP) ve EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.