Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde 27 terörist öldürüldü

Silah ve mühimmattan haberleşme cihazlarına kadar birçok malzemenin bulunduğu mağaralar, daha sonra Mehmetçik tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getiriliyor.

HEDEFLERİN BELİRLENME SÜRECİ

Harekatın her safhası detaylı şekilde planlanıyor. Birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ışığında belirlenen bölgeler, yerli ve milli üretim insansız hava araçları tarafından en ince detayına kadar inceleniyor.

İHA'lardan aktarılan görüntülerin de yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor.