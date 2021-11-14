Kasım ayıyla birlikte ilk ara tatil süreci de merak edilmeye başlandı. Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk ara tatil dönemine girildi. Yurt genelinde binlerce öğrenci, tatilin tadını çıkarırken ara tatilin ne kadar süreceği ve ne zaman biteceğini de merak ediyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 15 Kasım Pazartesi okul var mı, ara tatil ne zaman bitecek? İlk ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!