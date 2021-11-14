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    • 15.11.2021 09:01
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    Bugün okullar tatil mi? 15 Kasım Pazartesi okul var mı, ara tatil ne zaman bitecek? İlk ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile ara tatil günleri belirlenmişti. 1 hafta sürecek ve hafta sonu tatili ile 9 gün yapılacak kasım ayı ilk ara tatil süreci hakkında öğrenciler ve veliler araştırma yapmaya başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, ara tatilin kaç gün süreceğini ve okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 15 Kasım Pazartesi okul var mı, ara tatil ne zaman bitecek? İlk ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Bugün okullar tatil mi? 15 Kasım Pazartesi okul var mı, ara tatil ne zaman bitecek? İlk ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak?

    Kasım ayıyla birlikte ilk ara tatil süreci de merak edilmeye başlandı. Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk ara tatil dönemine girildi. Yurt genelinde binlerce öğrenci, tatilin tadını çıkarırken ara tatilin ne kadar süreceği ve ne zaman biteceğini de merak ediyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 15 Kasım Pazartesi okul var mı, ara tatil ne zaman bitecek? İlk ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    15 KASIM TATİL Mİ, İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

    2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak.

    1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 21 Kasım'da ise ders başı yapacak.

    YARIYIL TATİLİ

    Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.

        İKİNCİ ARA TATİL

        MEB'in takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatil: 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatiline çıkacak.
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        Haberler Güncel Bugün okullar tatil mi? 15 Kasım Pazartesi okul var mı, ara tatil ne zaman bitecek? İlk ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak?
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