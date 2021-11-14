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    • 14.11.2021 12:29
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    AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanır? AUZEF güz dönemi vize sınav soru ve cevapları erişime açıldı mı? Puan hesaplama

    Gündemde yoğun bir şekilde AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının yanıtlarıa raştırılır oldu. 2021-2022 AUZEF güz dönemi vize sınavı 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri sınavını tamamladıktan sonra puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığını merak ederek araştırmaya başladı. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü AUZEF vize sonuçları için tarih verildi mi? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanır?

    AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanır? AUZEF güz dönemi vize sınav soru ve cevapları erişime açıldı mı? Puan hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yapılacak olan AUZEF sınavları 13-14 Kasım'da 4 oturum şeklinde gerçekleştiriliyor ve sınavını tamamlayanlar sonuçlarını şimdiden merak etmeye başladı. Bir yandan da soru ve cevaplar için tarih araştırması başladı. İşte ayrıntılar...

    AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sonuçlar için henüz tarih bilgisi verilmedi, resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.Sonuçlar, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.

    Ancak, bir önceki sınavları incelediğimizde sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2021 AUZEF sınav sonuçlarının 22-26 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

    Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

    AUZEF SINAV PUANI HESAPLAMA

    Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

    Açık öğretim programlarında;

    Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

    Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

        Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

        Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

        Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

        Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

        Uzaktan öğretim programlarında;

        Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

        Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

        Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

        Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

        Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.
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