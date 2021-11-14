AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanır? AUZEF güz dönemi vize sınav soru ve cevapları erişime açıldı mı? Puan hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yapılacak olan AUZEF sınavları 13-14 Kasım'da 4 oturum şeklinde gerçekleştiriliyor ve sınavını tamamlayanlar sonuçlarını şimdiden merak etmeye başladı. Bir yandan da soru ve cevaplar için tarih araştırması başladı. İşte ayrıntılar...
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar için henüz tarih bilgisi verilmedi, resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.Sonuçlar, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.
Ancak, bir önceki sınavları incelediğimizde sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2021 AUZEF sınav sonuçlarının 22-26 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
AUZEF SINAV PUANI HESAPLAMA
Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.
Açık öğretim programlarında;
Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.