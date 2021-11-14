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    • 14.11.2021 20:20
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    İstanbul Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yola kum dökülmesinin ardından kavşak yeniden trafiğe açıldı.

    Ümraniye’de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

    Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi kavşağında, D.E. idaresindeki 34 LAJ 020 plakalı servis minibüsü, S.K. yönetimindeki 34 DCC 957 plakalı otomobil, Y.U.'nun kullandığı 34 ESU 53 plakalı otomobil ile sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 RB 3199 plakalı otomobil, 34 CZA 295 plakalı otomobil ve 41 FT 091 plakalı panelvan çarpıştı.



    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan 1'i ağır 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



    Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye işçilerince yola kum dökülmesinin ardından kavşak yeniden trafiğe açıldı.
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