İstanbul Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi kavşağında, D.E. idaresindeki 34 LAJ 020 plakalı servis minibüsü, S.K. yönetimindeki 34 DCC 957 plakalı otomobil, Y.U.'nun kullandığı 34 ESU 53 plakalı otomobil ile sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 RB 3199 plakalı otomobil, 34 CZA 295 plakalı otomobil ve 41 FT 091 plakalı panelvan çarpıştı.