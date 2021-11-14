Adıyaman'da PKK'nın fişi çekildi! İl sınırları içerisinde terörist kalmadı

Soylu, "Adıyaman'da güvenlik değerlendirme toplantısını yaptık. Emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, bakan yardımcılarımız ve valimizle yaptığımız değerlendirmede Adıyaman il sınırları içerisinde hiç terörist (PKK'lı) yok. Asayiş olayları konusunda Adıyaman birinci. İnşallah daha iyi noktalara gelir ve hiç olay olmaz. Şuan asayiş olaylarının en az olduğu il Adıyaman'dır. Şu an huzur, barış, kardeşlik var bu kentte" diye konuştu.

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