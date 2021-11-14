CHP’li İBB’ye bağlı Hamidiye Su’da mide bulandıran görüntüler! Milyonlarca İstanbullunun sağlığı tehlikede!

CHP Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Akşit'in bir diğer CHP Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı ve İBB iştiraki olan Güven Su A.Ş'de İdari İşler ve Satın Alma Şefi Hakan Turşak üzerinden Hamidiye A.Ş'ye su hatları bakımı yapıldığına yönelik fatura kestiği iddia edildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Akşit ve Turşak'ın CHP Eyüpsultan belediye başkan adayı Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu'nun ekibinden olduğu öne sürüldü. Akşit'in su boru bakımına yönelik bilgi ve birikimi olmadığı, Kemerburgaz'da emlakçılık yaptığı ve gayrimenkul işleri üzerine faaliyet yürüttüğü belirtildi.