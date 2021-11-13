Dünya Kupası'nın güvenliğini Türk polisi sağlayacak

Ayrıca bundan sonraki 5 yıl içindeki büyük organizasyonlarda da Türk ve Katar güvenlik güçleri işbirliğine gidecek.
GÜVENLİK KAPSAMI...
Ayrıca bundan sonraki 5 yıl içindeki büyük organizasyonlarda da Türk ve Katar güvenlik güçleri işbirliğine gidecek.
GÜVENLİK KAPSAMI...
Anlaşma kapsamında iki ülke "büyük çaplı organizasyonların gerçekleştiği süreçte suçla ve terörle mücadele tedbirleri; büyük çaplı organizasyonlara ev sahipliği yapılmasına ilişkin saha çalışmalarına katılım sağlanması; karşılıklı ihtiyaç analizi ziyaretleri ve ikili görüşmeler; profesyonel, uzmanlık ve liderlik düzeyinde deneyim paylaşımı; uzmanlık ve yeterlilik kursları düzenlenmesi; uygulamalı eğitim ve tatbikat yaptırılması; eğitim projeleri ve programlarının sunulması; ikili organizasyonlar, çalıştaylar ve konferanslar" konusunda iş birliği yapacak.
Geçen aylarda Türkiye'ye gelen Katar heyeti ile işbirliğinin kapsamı, Dünya Kupası'nın güvenliğinde görev alacak Türk Çevik Kuvvet Polisi'nin sayısı gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.