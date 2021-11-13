Eski müdür, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e 10 kuruşluk dava açtı

CHP'li belediye kendi içinde mahkemelik oldu. Sabah'ın aktarıdğına göre Kuşadası Belediyesi şirketi Arya'da Gazibeğendi Tesisleri'nde Şube Müdürü olarak görev yapan bir çocuk babası 55 yaşındaki Ahmet Fuat Özen, bazı yöneticilerin personele mobbing uygulaması nedeniyle Başkan Ömer Günel'e bu durumu mesajla bildirdi. Başkan Günel de bu mesaja, "Ses kayıtların halen bende. Yaptığın şeyin adı hainlik ve ben hainliği affetmem. Bana yazma ve iletişimde kalma" şeklinde cevap verdi. Hakarete uğradığını düşünen Özen, soluğu adliyede aldı. Yapılan haksızlıklardan dolayı CHP'den de istifa eden Özen, başkan Ömer Günel hakkında Kuşadası 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 10 kuruşluk tazminat davası açtı. Özen, hakaret suçundan dolayı Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi.

BAŞKAN GÜNEL'İ BÜLENT TEZCAN'IN AVUKAT DAMADI SAVUNUYOR

10 kuruşluk tazminat davasının 3. celsesi Kuşadası 3. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı olan avukat Umut Yaşar katıldı. Duruşmada konuşan tanık Cihan Turan, "Başkan Ömer Günel ile Ahmet Fuat Özen arasında ne yaşandığı konusunda bir bilgim yok. Olayı görmedim. Sadece Ahmet Fuat Özen'in o dönemde işten çıkartıldığını ve maddi manevi büyük zorluk çektiğini biliyorum. Kendisine maddi ve manevi destekte bulundum" dedi.

BAŞKANIN KARDEŞİME BİR KÖTÜLÜK YAPMASINDAN KORKUYORUM

Diğer tanık Mustafa Nuri Özen ise, "Kuşadası'da yaşıyorum. Ahmet Fuat Özen'in kardeşiyim. Kardeşim işten çıkartıldıktan sonra büyük zorluk çekti. Maddi ve manevi destek oldum. Annemin emekli maaşını kullanarak geçinmeye çalıştı. Başkan ile kardeşim arasında yaşanan olayı bizzat görmedim. Ancak başkanın kardeşime gönderdiği mesajı bizzat okudum. Başkan kardeşime hitaben, 'Yaptığın şeyin adı hainlik. Ses kayıtların bende' diye mesaj gönderdi. O mesajdan sonra kardeşim psikolojik açıdan zorluk çekti. Ben de kardeşim adına korkmaya başladım. Tehditvari mesajdan sonra kardeşime Bodrum'a gitmesini söyledim. Başkanın bulunduğu konum itibariyle kardeşime bir kötülük yapmasından koruyorum. Hatta bir gün belediye binasının önünde dururken başkan kapıdan çıkarken beni gördü. Yanıma gelerek, 'Kardeşine söyle. Ankara'yı arayıp durmasın. Arada ekmek var. Bu durum düşmanlığa gidiyor' şeklinde tehditte bulundu" diye konuştu.