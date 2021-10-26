CHP’nin yönettiği Kuşadası Belediyesi çocuklara heykel eğitimi veriyor: Neopolis Heykel Sempozyumu

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu tüm hızıyla sürüyor.