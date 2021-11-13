Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda Türk Zirvesi! Başkan Erdoğan: KKTC'yi de aramızda görmek istiyoruz





Türkiye olarak bu amaçla; arama, kurtarma ve doğal afetler sonrası rehabilitasyon konularında ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması' kurulmasını teklif ediyoruz.

her türlüsüyleAyrıca İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz.