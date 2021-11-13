Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda Türk Zirvesi! Başkan Erdoğan: KKTC'yi de aramızda görmek istiyoruz

Dünya nefesini tuttu, dün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'ne kilitlendi. Türkiye, konseye üye olan ülkelerin liderlerini İstanbul'da misafir etti.
Başkan Erdoğan, şu mesajları verdi:
Konseyimizin adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştiriyoruz. Tabii bu tarihi değişikliğin sadece sözde kalmaması, fiiliyata da dönüşmesi gerekiyor.
Türkiye olarak bu amaçla; arama, kurtarma ve doğal afetler sonrası rehabilitasyon konularında ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması' kurulmasını teklif ediyoruz.
Terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Ayrıca İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz.
Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz.
Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz. TEKNOFEST'in diğer kardeş ülkelerde de düzenlenmesi yararlı olacaktır.