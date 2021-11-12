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    • 12.11.2021 22:15
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    • 12.11.2021 22:20
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    Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Mehter takımının çaldığı 'Vatan' marşını dinledi

    Son dakika haberleri... Türk Konseyi 8. Zirvesi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlendi. Zirve'nin ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Mehter takımının çaldığı 'Vatan' marşını dinledi. İşte o anlar...

    Mehter takımından ’Vatan’ marşı

    Türk Konseyi 8. Zirvesi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlendi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi bugün gerçekleştirildi.

    Zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.

    MEHTER TAKIMINDAN 'VATAN' MARŞI
    Yeni dönemde Türk Konseyi Başkanlığı görevini Türkiye'nin yürüteceği zirve sonrası Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Mehter takımının 'Vatan' marşını dinledi.
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    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Mehter takımının çaldığı 'Vatan' marşını dinledi
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