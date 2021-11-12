Başvurular e-Devlet üzerinden! İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak: Hangi şartlar aranıyor?





SINAVA KATILMA ŞARTLARI...

Dernekler denetçi yardımcısı olarak istihdam edilecek personel de 23 ve 24 Aralık'ta Ankara'da sözlü sınavla belirlenecek. Sınava katılma şartları şöyle:

"En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak. Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 'Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23' puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en fazla 4 katı aday arasına girmek."

