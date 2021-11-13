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    Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntülemişlerdi! İsrailli çift tutuklandı

    Çamlıca Kulesi'nden Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O ile Türk vatandaşı İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İsrailli çift tutuklandı
    Çamlıca Kulesi'nden Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O ile Türk vatandaşı İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. İsrailli çift ile İ.A., "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. MİT, geçtiğimiz günlerde MOSSAD'ın Türkiye aleyhine faaliyet yürüten 15 casusunu tespit etmişti. Harekete geçen polisler de 4 ilde eş zamanlı operasyon yaparak 15 casusu kıskıvrak yakalamıştı.
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