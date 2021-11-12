Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.11.2021 11:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2021 11:07
    ABONE OL

    Tarihi eser operasyonu! Roma dönemine ait 'Lahit' ele geçirildi

    Eskişehir’de jandarma ekiplerinin tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgisi bulunan A.K. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

    İHA
    Tarihi eser operasyonunda Roma dönemi çıktı

    Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde A.K. isimli şahsın elinde tarihi eser olabileceği değerlendirilen objelerin olduğu ve satmak amacıyla müşteri aradığı öğrenildi.

    A.K. isimli şahıs hakkında yapılan detaylı araştırma neticesinde; şahsın Sivrihisar'a bağlı Karabaşlı Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edildi.

    Adli makamlardan alınan arama kararı ile şahsın kendisine ait çiftlik evinde KOM Şube ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı.

    Şüpheli A.K.'nin evinde gerçekleştirilen arama sonucunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde çeşitli figür ve motifler bulunan 'Lahit' ele geçirilerek Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

    Olayla ilgisi bulunan A.K. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yerli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Yeni model geliyor!
    Haberler Güncel Tarihi eser operasyonu! Roma dönemine ait 'Lahit' ele geçirildi
        SON DAKİKA