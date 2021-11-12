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    • 12.11.2021 11:59
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    Başkan Erdoğan Türk Konseyi Genel Sekreterliğindeki açılış ve bayrak çekme törenine katıldı

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, İstanbul Sultanahmet'te Türk Konseyi binası açılışına katıldı. Açılışın ardından Erdoğan ve beraberinde devlet başkanlarının Türk Konseyi Devlet Başkanları 8'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hareket etti.

    Türk Konseyi Zirvesi! Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te Türk Konseyi binası açılışına katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası Açılış programına katılmak üzere Sultanahmet'e geldi. Programa Erdoğan'ın yanı sıra Türk Konseyi üyesi ülkelerin devlet başkanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve davetliler katıldı.

    Düzenlenen programın ardından Türk Konseyi üyesi ülkelerin bayraklarının göndere çekileceği öğrenildi. Açılışın ardından Başkan Erdoğan ve beraberinde devlet başkanlarının Türk Konseyi Devlet Başkanları 8'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hareket etti.

    Türk Konseyi Zirvesi! Erdoğan'ın katılımıyla açıldı


    "TÜRK KONSEYİ 8. ZİRVESİ" DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.



    "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temalı zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban katılacak.



    Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılan Türkmenistan'ı temsil edecek.

        Zirvede, Türk Konseyi'nin isminin 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştirilmesi ve önümüzdeki 20 yıla matuf Vizyon Belgesi'nin kabul edilmesi dahil, teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararların alınması bekleniyor.



        Dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçeceği zirvede, işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine ilişkin konular ele alınacak. Başkan Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

        Zirve Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan Fatin Rüştü Zorlu Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle başlayacak.
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