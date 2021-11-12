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    • 12.11.2021 11:03
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    • 12.11.2021 11:09
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    Gaziantep'te Atatürkçülük adı altında İslam düşmanlığı! Bir kadın öğretmen 10 Kasım'da okuduğu şiirle nefret kustu

    10 Kasım’da Atatürkçülük adı altında İslam düşmanlığının bir örneği de Gaziantep’ten geldi. Bir ortaokulda, 10 Kasım töreni dolayısıyla kürsüye çıkan kadın öğretmen, okuduğu şiirde "çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramlar "gericilik" olarak göstermeye çalıştı.

    Atatürkçülük adı altında İslam düşmanlığı!

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, dün 10 Kasım dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende kürsüye çıkan bir öğretmen, Şair Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretlerin yapıldığı "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okudu.

    "Çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramların "gericilik" olarak gösterilmeye çalışıldı.

    İSLAM'A NEFRET KUSTU
    Söz konusu şiiri törende okunması için kimin seçtiği ve niçin izin verildiği bilinmiyor. İslam'a yönelik nefret ve düşmanlığı körükleyen öğretmenin videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.

    Şiirin ilgili bölümleri şöyle:

    Özlediyseniz fesi peçeyi

    Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi

    Hâlâ medet umuyorsanız

    Şıhtan şeyhten dervişten

    Şifa buluyorsanız

    Muskadan üfürükçüden

    Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek

    Kara çarşafa girsin diyorsanız

    Yobazın gazabından ürkerek

    Hâlâ önemini anlayamadıysanız

    Millet olmanın

    Kul olun

    Ümmet kalın

    Fetvasını bekleyin şeyhülislamın

    Unutun tüm dediklerimi

    Yıkın diktiğiniz heykellerimi

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    Haberler Güncel Gaziantep'te Atatürkçülük adı altında İslam düşmanlığı! Bir kadın öğretmen 10 Kasım'da okuduğu şiirle nefret kustu
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