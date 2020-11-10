



BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MERT ASLİ KUSURLU BULUNDU

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda asli kusurun Mert'e verildiği, kantin işletmecisi ve ürünü dağıtan firma yetkilisine ise tali kusur verildiği ortaya çıktı. İddianamede, "Maktulün cesedi üzerinde klasik otopsi işlemi yapılmış olup, ölüm sebebinin solunum yollarının yabancı cisimle tıkanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğunu oy birliğiyle karar verdiği anlaşılmıştır" denildi. Raporda ayrıca, "Dosyada mevcut 15 Ekim 2020 tarihli Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporuna göre maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması ve boğularak ölmesine neden olduğu, maktulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir" değerlendirilmesi yapıldı.