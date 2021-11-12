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    • 12.11.2021 10:44
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    • 12.11.2021 10:44
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    İstanbul ve Ağrı'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

    İstanbul ve Ağrı'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyallerin ele geçirildiği öğrenildi.

    İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve PKK / KCK terör örgütüne maddi destek sağladıkları, örgüt mensuplarına milislik yaptıkları ve örgüt adına kırsal alanında faaliyet gösterdikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

    İstanbul'da 6 ilçede 6 ayrı adres ile Ağrı'da 1 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyallerin ele geçirildiği öğrenildi.

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