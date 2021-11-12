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    • 13.11.2021 04:17
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    • 13.11.2021 04:22
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    Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete'de: "Türkiye'nin bölgedeki etkin, yapıcı rolünün ve ulusal çıkarlarının gereği"

    Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerine başarıyla devam ettiği belirtilen kararda, Türkiye'nin, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı aktarıldı.

    Türk askerine Azerbaycan görevi! Karar Resmi Gazete’de

    Kararda, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum sonucu, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan "Üçlü Bildiri"de, bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.



    Türkiye'nin uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek verdiği vurgulanan kararda, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için Türkiye'nin önemli girişimlerde bulunduğu vurgulandı.



    "TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ETKİN VE YAPICI ROLÜNÜN VE ULUSAL ÇIKARLARININ GEREĞİ"
    Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerine başarıyla devam ettiği belirtilen kararda, Türkiye'nin, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı aktarıldı.



        TSK personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve ulusal çıkarlarının gereği olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

        "Bu mülahazalarla 16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ortak Merkez'in görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, Anayasanın 92. maddesi uyarınca 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı TBMM kararıyla verilen iznin süresinin 17 Kasım 2021'den itibaren bir yıl uzatılması, Genel Kurulun 10 Kasım 2021 tarihli 17. birleşiminde kabul edilmiştir."
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