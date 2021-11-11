Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,83, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,70 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 757 bin 564, 2'nci dozda 49 milyon 472 bin 726 ve 3'üncü dozda 11 milyon 546 bin 753 olmak üzere toplam 118 milyon 29 bin 902 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ." ifadelerini kullandı.

11 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU



10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU



8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU