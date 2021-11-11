Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.11.2021 13:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2021 13:48
    ABONE OL

    Sivas'ta 'link dolandırıcılığı' operasyonunda 6 tutuklama

    Sivas merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 'link' göndermek suretiyle kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

    ’Link dolandırıcılığı’ operasyonunda 6 tutuklama

    Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

    Kullanıcıların sosyal medya hesaplarını 'link' yollamak sureti ile ele geçiren ve bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için Sivas merkezli Mersin, Bursa ve İstanbul illerinde polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kapatma davasında son dakika gelişmesi
    Haberler Güncel Sivas'ta 'link dolandırıcılığı' operasyonunda 6 tutuklama
        SON DAKİKA