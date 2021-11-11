18 yaş üstü 3 doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz hatırlatma aşısı nedir, hangi kategorideki vatandaşlara uygulanacak?

Gündemde yoğun bir şekilde 18 yaş üstü 3 doz aşı ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu ve vakaların azalması virüsün gücünün kırılması için 18 yaş üzeri tüm vatandaşlar için 3. doz aşı işlemlerinin yaptırılması gerektiğine dikkat çekti. Peki Hatırlatma dozu nedir? 3. doz hatırlatma aşısı kimlere uygulanacak? Hangi aşı uygulanıyor? 18 yaş üstü 3 doz aşı randevusu nereden alınır? İşte detaylar…
HATIRLATMA AŞISI NEDİR, KİMLERE YAPILIYOR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, ''18 yaş üzerin tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma aşılarını olabilirler.'' dedi. 11 Kasım yani bugün itibariyle randevu alınabiliyor.
2 doz mRNA aşısı olup 6 ayı geçiren kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılacak. Peki bu grupta kimler var?
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.