Başkan Erdoğan vefat eden Bosnalı Hasan Çengiç'in eşini arayarak başsağlığı diledi

Hasan Çengiç'in 86 yaşındaki babası Halid Çengiç ise oğlunun merhum İzetbegoviç ile cezaevi arkadaşı olduğunu belirterek oğlunun, ömrünü Bosna Hersek'e adadığını ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde büyük çaba gösterdiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE BİR EVLADIM DAHA VAR

Baba Çengiç, oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek ''Benim oğlum vefat etti ancak biliyorum ki Türkiye'de bir evladım daha var, o da tüm ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.