Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.11.2021 10:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2021 10:13
    ABONE OL

    Mustafa Kemal Atatürk için “Olmasaydı da olurduk” ifadesini kullanan kamu görevlisi gözaltına alındı

    Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir kamu görevlisi sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk hakkında, “Olmasaydı da olurduk” paylaşımında bulunan S.U. Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Haberin detayları...

    Olmasaydı da olurduk dedi, gözaltına alındı

    Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir kamu kurumunda görev yapan S.U. Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümünde "Olmasaydı da olurduk" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine S.U. paylaşımını kısa süre sonra sildi.

    Tepki çeken paylaşımın ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince S.U'yu tespit ederek, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan işlem başlattı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen S.U. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tekelci Google, Türkiye’nin dediğine gelecek mi?
    Haberler Güncel Mustafa Kemal Atatürk için “Olmasaydı da olurduk” ifadesini kullanan kamu görevlisi gözaltına alındı
        SON DAKİKA