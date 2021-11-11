Mustafa Kemal Atatürk için “Olmasaydı da olurduk” ifadesini kullanan kamu görevlisi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir kamu kurumunda görev yapan S.U. Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümünde "Olmasaydı da olurduk" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine S.U. paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Tepki çeken paylaşımın ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince S.U'yu tespit ederek, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan işlem başlattı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen S.U. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.