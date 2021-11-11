81 ilde 250 milyondan fazla fidan toprakla buluşacak! Başkan Erdoğan da katılıyor

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için tüm hazırlıklar tamamlandı.
En fazla fidan, yazın büyük yangınlarla mücadele eden Antalya ve Muğla'ya dikilecek.
Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'dan katılacak.
ANTALYA'YA BUGÜN 200 BİN FİDAN DİKİLECEK
Son dönemdeki orman yangınlarında Antalya'da 60 bin dekarlık alan zarar gördü. Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında bu alanların eski günlerine dönmesi için Antalya'ya 27 milyon fidan dikimi yapılacak
Antalya'da sadece bugün 200 bin fidan dikiminin yapılması bekleniyor. Yangında zarar gören yerlerde bölgeye özgü fidanlar seçilecek.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Burada yetişebilecek ağaç kızılçam ama biz şunu yapacağız. Köylerimizin kenarlarına mutlaka bir bant oluşturacağız. Yangın geldiğinde yapraklı ormanlar, ibreli ormanlara göre biraz daha yavaş ilerler, oralarda da bize bir emniyet bandı olsun istiyoruz" dedi.
Antalya'daki yangınlarda 60 bin hektarlık orman arazisi zarar gördü. Bölgede sadece ormanlar için değil yaban hayatı için de çalışmalar yürütülüyor.