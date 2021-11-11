81 ilde 250 milyondan fazla fidan toprakla buluşacak! Başkan Erdoğan da katılıyor

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Burada yetişebilecek ağaç kızılçam ama biz şunu yapacağız. Köylerimizin kenarlarına mutlaka bir bant oluşturacağız. Yangın geldiğinde yapraklı ormanlar, ibreli ormanlara göre biraz daha yavaş ilerler, oralarda da bize bir emniyet bandı olsun istiyoruz" dedi.

Antalya'daki yangınlarda 60 bin hektarlık orman arazisi zarar gördü. Bölgede sadece ormanlar için değil yaban hayatı için de çalışmalar yürütülüyor.