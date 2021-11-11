Mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası hangi yöreye ait? Evde pratik, lezzetli yöresel mahluta çorbası nasıl yapılır?

Yapılışı:

Mercimek, bulgur ve pirinç süzgeçte iyice yıkanıp süzülür ve düdüklüye alınır.

Üzerine havuç rendelenir ve soğan doğranır.

Tuzu atılıp suyu konulur ve kapağı kapatılarak düdüğü ötmeye başladıktan sonra 15 dakika pişirilip kapatılır.

Terbiye malzemeleri bir kapta çırpılır. Düdüklü dikkatli şekilde açılır ve blender ile hafif dişe gelecek şekilde birkaç kez dır dır yapılır :) :)

Kepçe ile çorbadan alınıp terbiye malzemelerinin üzerine birkaç sefer konulup çırpılır ve çorbaya ilave edilir ve iyice karıştırılır.

İsteğe bağlı ocakta bir taşım kaynatılır.

Sosu İçin bir cezveye salça ve yağ konulup kızdırılır.

Nar ekşisi ve baharatlar konulup karıştırılır.

Altı kapatılıp çorbaya ilave edilir karıştırılır.