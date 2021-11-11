Mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası hangi yöreye ait? Evde pratik, lezzetli yöresel mahluta çorbası nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yemek programlarında yapılan yöresel lezzetlerden biri olan mahluta çorbası Antakya yöresine air bir çorbadır. Evlerinde denemek isteyen izleyiciler malzemeleri ve püf noktaları merak ederek araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...
EVDE PRATİK VE LEZZETLİ YÖRESEL MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 yemek kaşığı pilavlık bulgur
1 yemek kaşığı pirinç
1 adet soğan1 adet havuç
1 tatlı kaşığı tuz
8 su bardağı su
Terbiyesi İçin;
2 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
Ekşili Sosu İçin;
4 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon