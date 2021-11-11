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    • 11.11.2021 12:38
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    • 11.11.2021 12:41
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    Mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası hangi yöreye ait? Evde pratik, lezzetli yöresel mahluta çorbası nasıl yapılır?

    Televizyonların yemek programlarını yakından takip eden izleyiciler mahluta çorbası tarifini merak ediyor ve Mahluta çorbası hangi yöreye ait? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Hem besleyici özelliği çok olan hem de doyurucu, lezzetli olmasıyla büyükten küçüğe herkesin severek yediği çorbayı evde denemek ve sevdiklerine yapmak isteyenler için pratik tarifi derledik. Evde pratik, lezzetli yöresel mahluta çorbası nasıl yapılır? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Mahluta çorbası tarifi!

    Mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası hangi yöreye ait? Evde pratik, lezzetli yöresel mahluta çorbası nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yemek programlarında yapılan yöresel lezzetlerden biri olan mahluta çorbası Antakya yöresine air bir çorbadır. Evlerinde denemek isteyen izleyiciler malzemeleri ve püf noktaları merak ederek araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...

    EVDE PRATİK VE LEZZETLİ YÖRESEL MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ

    Malzemeler
    1 su bardağı kırmızı mercimek
    1 yemek kaşığı pilavlık bulgur
    1 yemek kaşığı pirinç

    1 adet soğan1 adet havuç
    1 tatlı kaşığı tuz
    8 su bardağı su

    Terbiyesi İçin;
    2 yemek kaşığı yoğurt
    1 adet yumurta sarısı

    Ekşili Sosu İçin;
    4 yemek kaşığı sıvı yağ
    2 yemek kaşığı salça
    2 yemek kaşığı nar ekşisi
    1 çay kaşığı nane
    1 çay kaşığı pul biber
    1 çay kaşığı kimyon

        Yapılışı:

        Mercimek, bulgur ve pirinç süzgeçte iyice yıkanıp süzülür ve düdüklüye alınır.
        Üzerine havuç rendelenir ve soğan doğranır.
        Tuzu atılıp suyu konulur ve kapağı kapatılarak düdüğü ötmeye başladıktan sonra 15 dakika pişirilip kapatılır.
        Terbiye malzemeleri bir kapta çırpılır. Düdüklü dikkatli şekilde açılır ve blender ile hafif dişe gelecek şekilde birkaç kez dır dır yapılır :) :)
        Kepçe ile çorbadan alınıp terbiye malzemelerinin üzerine birkaç sefer konulup çırpılır ve çorbaya ilave edilir ve iyice karıştırılır.
        İsteğe bağlı ocakta bir taşım kaynatılır.
        Sosu İçin bir cezveye salça ve yağ konulup kızdırılır.
        Nar ekşisi ve baharatlar konulup karıştırılır.
        Altı kapatılıp çorbaya ilave edilir karıştırılır.
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