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    • 22.09.2021 15:21
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    Devlet büyüklerine küfreden "trol savcı" Özcan Muhammed Gündüz için istenen ceza belli oldu

    Sosyal medya hesabı Twitter'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesaptan devlet büyüklerine küfreden eski savcı Özcan Muhammed Gündüz’ün 6 yıla kadar yargılandığı davanın duruşmasına Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Savcı, "trol savcı" için hakaretten ceza talep etti, 4 yıl 1 ay ceza istedi. Mahkeme heyeti sanık Özcan Muhammed Gündüz ve vekilinin savcılık mütalaasına karşı diyeceklerini ve nihai savunmalarını yapmaları için 10 Kasım 2021 saat 09.00'a erteledi.

    devlet büyüklerine küfreden

    Twitter'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret edip küfürler savuran ve HSYK tarafından mesleğin şeref, onur ve itibarını bozması sebebiyle ihraç edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün yargılandığı davanın duruşması dün görüldü. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın, davaya bu kez eski savcı Özcan Muhammed Gündüz de katıldı. Özcan Muhammet Gündüz yaklaşık 1 saat süren sözlü savunmasında suçlamaların tamamını inkâr etti. Gündüz, el yazısı ile hazırladığı savunmasını okurken zaman zaman da mahkeme heyetinin sorularını cevapladı.

    4 YIL 1 AY HAPSİ İSTENDİ
    Özcan Muhammed Gündüz'ün savunmasından sonra mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün hakaretten ceza almasını talep etti. Savcı eski savcı için 4 yıl 1 ay hapis cezası talep etti.

    "SANIĞIN EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"
    Sabah'ın haberine göre Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş ise açıklamasında, "Özcan Muhammed Gündüz'ün ifadesini ve savunmasını kabul etmiyoruz. Savunma gerçeği yansıtmıyor. Dosyada yer alan nihai raporda sanık tarafından kullanılan cep telefonunun hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yapan Hohmüsteşarı isimli hesaba tanımlı olduğu tespit edilmiştir. Hohmusteşarı isimli hesabı kurtarma mesajları da sanığın cep telefonuna düşmüştür. Bu husus HTS raporu ve BTK kayıtlarıyla tespit edilmiştir. Tüm dosya kapmasında sanığın iddianameye konu su işlediği sabit olduğu gibi sanık ayrıca telefonum suya düştü demesine rağmen telefonun ana kartını sökerek delil karartmaya çalışmıştır. Bu hususta bilirkişi raporuyla sabittir. Sanık suçta ısrarcıdır. Hakaret ve iftira içeren ifadeler oldukça ağırdır. Dosya tekemmül etmiştir. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

    MAHKEME ERTELENDİ
    Mahkeme heyeti sanık Özcan Muhammed Gündüz ve vekilinin savcılık mütalaasına karşı diyeceklerini ve nihai savunmalarını yapmaları için 10 Kasım 2021 saat 09.00'a erteledi.

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    Haberler Güncel Devlet büyüklerine küfreden "trol savcı" Özcan Muhammed Gündüz için istenen ceza belli oldu
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